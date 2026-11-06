أدان البرلمان العربي بأشد العبارات المحاولة الإرهابية التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة المدينة المنورة، ومحاولة الاعتداء بطائرة مسيّرة في منطقة مكة المكرمة، اللتين أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضهما وتدميرهما.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المملكة، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا لحرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لمنع تكرارها.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعمه لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومقدساتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات الحوثية، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن المملكة واستقرار المنطقة.