أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية محاولاتها استهداف مقدسات المسلمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، التي نجحت الدفاعات الجوية السعودية في إحباطها جميعًا، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا لحرمة المقدسات وأمن المدنيين.

وجدد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان للأمانة العامة للرابطة، إدانته للنهج الإرهابي لميليشيا الحوثي، وما تنفذه من هجمات متعمدة تنتهك حرمة المقدسات والدماء المعصومة، وتستفز مشاعر أكثر من ملياري مسلم، وتخالف قيم الدين الإسلامي والمبادئ الإنسانية.

وقال معاليه: "هذه فئة أطلقت على نفسها أنصار الله، بينما أفعالها تجسّد نهجًا إرهابيًا ينتهك الحرمات الدينية والمشاعر الإيمانية والإنسانية، في جرائم إرهابية متتابعة، وليس ذلك من نصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شيء، وإنما هي الخيانة للدين والمسلمين وتنكّب هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم".

وجدد معاليه، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية والشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها، التضامن الكامل مع المملكة في جميع ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين وصون حرمة المقدسات وأرواح الآمنين، سائلًا الله تعالى أن ينصرها ويحفظها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كل مكروه.