وقّع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» مازن بن إبراهيم الكهموس، و المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدكتورة مونيكا جوما، اليوم، بمقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا، اتفاقًا لتنفيذ برامج «بناء القدرات» في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، للفترة من 2027م إلى 2029م، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة.

ويهدف الاتفاق إلى بناء القدرات المؤسسية في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتطوير الكفاءات في المجالات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون المشترك، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة متخصصة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.

يذكر أن هذا الاتفاق يعزز من الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ممثلةً في «نزاهة»، والأمم المتحدة ممثلةً بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2018م.