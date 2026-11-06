في قضية هزت أوساط الجريمة المالية الدولية وألقت الضوء على خطورة شبكات الجريمة المنظمة، أصدرت محكمة أمريكية حكماً قاسياً يقضي بالسجن لمدة 12 عاماً بحق المواطن الفنزويلي خورخي فيغيرا، البالغ من العمر 60 عاماً، مع أمره بتسليم مليار دولار أمريكي بعد إدانته بإدارة شبكة ضخمة لغسل الأموال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنظمات دولية لتهريب المخدرات.

وأظهرت تفاصيل التحقيقات أن شبكة فيغيرا نجحت في تحويل وإدارة أكثر من مليار دولار عبر محفظة عملات رقمية فريدة وحسابات مالية متعددة المعابر. واعتمدت العصابة على أساليب معقدة لتمويه الأموال غير المشروعة ونقلها من وإلى الولايات المتحدة وخارجها، مستخدمة شبكة واسعة من الشركات الوهمية، والحسابات المصرفية التقليدية، إضافة إلى منصات تداول العملات الرقمية الحديثة.

ووجهت الشبكة تلك الأموال الملوثة إلى كيانات وأفراد متفرقين في مختلف أنحاء العالم، شملت دولاً مثل كولومبيا والصين وبنما والمكسيك، مما يعكس حجم التعقيد والامتداد العابر للقارات لهذه الإمبراطورية المالية غير القانونية.