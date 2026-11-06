سقط مردداً الدعاء.. وفاة مسن تركي قبيل العمرة

في مشهد مهيب يمزج بين لوعة الفراق ونفحات الإيمان، طوت الأقدار صفحة حياة مسن تركي بطريقة مؤثرة داخل مطار مدينة قونية، وذلك خلال لحظات استعداده للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة برفقة مواطنيه.

القصة المفجعة وثقتها عدسات الكاميرات، حيث كان المسن عبدالله أوزكان يرتدي ملابس الإحرام البيضاء الناصعة ويقف وسط مجموعة من رفاق رحلته مردداً أدعية السفر والابتهالات بخشوع تام، وقبيل انتهائه وصعود الطائرة بدقائق معدودة، سقط الرجل أرضاً فجأة وسط ذهول وصدمة المحيطين به.

ووفقاً للتقارير المحلية، تعرض أوزكان لنوبة قلبية مفاجئة أثناء ترديده للدعاء، فارق على إثرها الحياة في الحال، ورغم محاولات الإسعاف السريعة لإنقاذ حياته، إلا أن القدر كان أسرع. وقد انتشر مقطع الفيديو الذي يوثق لحظات أوزكان الأخيرة ودعاءه الخاشع قبيل رحيله بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، ليثير موجة واسعة من التعليقات الحزينة والمؤثرة من رواد «السوشيال ميديا» داخل تركيا، داعين له بالرحمة والمغفرة بعد هذا الرحيل.