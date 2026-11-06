ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم (الجمعة) جريمة جديدة بحق المدنيين في محافظة تعز، بعدما قصفت، اليوم، سوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية بصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، وفقاً لما أعلنته القوات المسلحة اليمنية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن ماجد النزيلي، إن استهداف السوق يمثل جريمة حرب تستوجب محاسبة جميع المتورطين فيها، بمن فيهم من أصدر الأوامر ومن نفذ الهجوم.

وأوضح النزيلي أن استهداف المدنيين يعكس نهج مليشيا الحوثي الإرهابية في توجيه أسلحتها نحو التجمعات السكانية والمنشآت المدنية، كلما تعرضت لهزائم في الجبهات أو أخفقت تجاربها الصاروخية.

وجدد النزيلي دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الجرائم، واتخاذ خطوات عاجلة لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها وقطع إمدادات الأسلحة عنها.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن هذه الجرائم لن تزيد القوات المسلحة اليمنية إلا إصراراً على مواجهة خطر المليشيا وحماية المدنيين، ومنع تهديداتها لأمن المنطقة وحرية الملاحة وخطوط التجارة العالمية، مشدداً على استمرار عملية «فجر اليمن» وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.