استقبلت أسرة مدني التعازي والمواساة من المسؤولين والأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم وفاء بنت ماجد مدني، التي وافتها المنية أمس الأول (الثلاثاء)، وصُلي عليها في المسجد النبوي الشريف، ودفنت في مقابر بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.



والفقيدة والدة سهاد وسيماء، وسدل، وفراس، وصهيب، أبناء غازي الرفاعي، وشقيقة عبدالجليل وراوية وفيصل وسمير وهيفاء، أبناء ماجد مدني. وشقيقة زوجة إياد مدني.



يذكر أن غدا(الجمعة) آخر أيام العزاء للرجال في جامع الأميرة هيا بنت تركي آل تركي بحي البساتين، وللنساء في حي أبحر الجنوبية بجدة.