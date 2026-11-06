حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة النزوح في السودان، مؤكدة أن نحو 15.4 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مأوى طارئ ومستلزمات معيشية أساسية، في ظل نقص حاد في التمويل يهدد بنفاد مخزونات الإغاثة، ويترك ملايين الأسر دون حماية كافية من الظروف المعيشية القاسية.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في بيان مشترك اليوم (الجمعة)، أن استمرار الحرب أجبر ملايين السودانيين على مغادرة منازلهم، فيما تواجه الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية واقعًا صعبًا بعد تدمير منازلها وتضرر الخدمات الأساسية.

مساعدات لا تغطي سوى 10% من المحتاجين

وكشفت المنظمتان أن نقص التمويل أجبر الجهات الإنسانية على إعطاء الأولوية لتقديم المساعدات إلى 10% فقط من إجمالي المحتاجين، مشيرتين إلى أن نحو 936 ألف شخص تلقوا مساعدات الإيواء والمستلزمات المنزلية حتى الآن.

وحذرتا من أن مخزونات المأوى الطارئ تقترب من النفاد، ما قد يترك مزيدًا من العائلات دون حماية كافية من الأحوال الجوية القاسية والمخاطر الأمنية، ويزيد تعرض النساء والأطفال للعنف والاستغلال.



ملايين النازحين يواجهون مصيرًا مجهولًا

وبحسب البيانات الأممية، لا يزال نحو 8.6 ملايين شخص نازحين داخل السودان، فيما فرّ أكثر من 4.6 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في وقت عاد فيه أكثر من 5.2 ملايين شخص إلى مناطقهم الأصلية، ليجد كثير منهم منازلهم والبنية التحتية والخدمات الأساسية متضررة أو مدمرة.

وأكدت المنظمتان أن استمرار القتال والهجمات بالطائرات المسيّرة، إلى جانب تضرر الطرق والبنية التحتية، يعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.



نقص التمويل يهدد استمرار الإغاثة

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2026 تتطلب 2.9 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى 20.4 مليون شخص، من أصل 33.7 مليون محتاج في البلاد، إلا أن التمويل المتوفر لم يتجاوز نحو 47% من المبلغ المطلوب.

ودعت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة إلى توفير تمويل عاجل لإعادة تعبئة مخزونات الطوارئ وضمان استمرار عمليات الإغاثة، محذرتين من أن تأخر الدعم قد يفاقم معاناة ملايين الأسر التي فقدت منازلها ومصادر رزقها بسبب الحرب.