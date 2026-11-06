سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كولومبيا بدر بن سعود الطريفي، نسخة من أوراق اعتماده، لنائبة وزير الخارجية بجمهورية كولومبيا وذلك خلال استقباله في قصر سان كارلوس.

ورحبت نائبة الوزير بالسفير الطريفي، متمنيةً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.