أثار زعيم المعارضة الإسبانية ألبرتو نونييث فيخو جدلاً واسعاً بشأن موقف بلاده من استضافة كأس العالم 2030، حال قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منح المغرب حق استضافة المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يٌقام مونديال 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، فيما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباراة افتتاحية لكل منها، احتفالاً بمرور 100 عام على انطلاق النسخة الأولى من البطولة.

منافسة حول استضافة النهائي

ولم يعلن «فيفا» حتى الآن عن الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية لمونديال 2030، في ظل المنافسة بين المغرب وإسبانيا، لكن رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع أكد في سبتمبر الماضي أن ملعب الحسن الثاني، الذي تبلغ تكلفة تشييده نحو مليار دولار، ويجري بناؤه حالياً، سيستضيف نهائي مونديال 2030.

تهديد بالانسحاب

وقال فيخو، المرشح لرئاسة الحكومة الإسبانية، في مقابلة مع برنامج «الشيرنغيتو» الإسباني: «يجب أن تستضيف إسبانيا نهائي كأس العالم، وإذا لم يحدث ذلك، فمن وجهة نظري، لا ينبغي لإسبانيا المشاركة في تنظيم المونديال».

وعندما سُئل عما إذا كان سيسعى إلى سحب إسبانيا من تنظيم البطولة إذا تولى السلطة، أجاب: «نعم، الجواب هو نعم».