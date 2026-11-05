كشف مدرب منتخب السنغال باتريك فييرا عن سبب استبعاد نجم النصر ساديو ماني من قائمة «أسود التيرانغا»، لخوض مباراتي السودان في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

الغياب الثاني على التوالي

وكان ساديو ماني قد غاب عن أول معسكر للسنغال تحت قيادة المدرب الجديد باتريك فييرا لعدم الجاهزية البدنية، قبل أن يتواصل غيابه عن المعسكر الثاني على التوالي.

سبب استبعاد ماني

وقال فييرا في تصريح نقله موقع «Seneweb» السنغالي: «لقد تحدثت مع ماني عبر الهاتف، وقد تلقى الاستدعاء، لكن ساديو أراد البقاء مع عائلته لأنه ينتظر مولوداً، كانت رغبته البقاء بالقرب من عائلته، وقد منحته الموافقة».

11 مساهمة تهديفية مع النصر

وشارك ساديو ماني في 15 مباراة بقميص النصر في مختلف المسابقات هذا الموسم، قدم خلالها 11 مساهمة تهديفية، بواقع 3 أهداف و8 تمريرات حاسمة.