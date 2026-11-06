فاز اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU)، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية، بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2026؛ تقديراً لإنجازاته النوعية وإسهاماته في تطوير منظومة العمل الإعلامي العربي المشترك، وتعزيز قدرات المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية العربية.

وتسلّم الجائزة رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية ورئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، من الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي، بحضور المدير العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان، وذلك خلال أعمال الدورة العادية السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد الحارثي أن هذا التكريم يمثل تقديراً عربياً رفيعاً لمسيرة الاتحاد وما حققه من تحولات وإنجازات نوعية، مشيراً إلى أن الجائزة تعكس نجاح الاتحاد في تطوير البنية التحتية والتقنية لهيئات الإذاعة والتلفزيون العربية، وتعزيز التكامل والتعاون المؤسسي، وتوسيع مجالات تبادل المحتوى والخبرات، إلى جانب الاستثمار في التدريب والتأهيل وبناء الكفاءات الإعلامية العربية.

وأوضح أن ما حققه الاتحاد من نجاحات جاء ثمرة للعمل المؤسسي المشترك، وتكامل جهود الدول الأعضاء، والتوجه نحو مبادرات ومشاريع عملية تستجيب للتحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام، وتسهم في رفع كفاءة المؤسسات الإعلامية العربية وتعزيز قدرتها على المنافسة والتأثير.

وأشار الحارثي، إلى أن الجائزة لا تمثل تكريماً لما تحقق فحسب، بل تشكل حافزاً لمواصلة تطوير دور الاتحاد، والانتقال بالتعاون الإعلامي العربي إلى آفاق أوسع من الشراكة والتكامل، بما يعزز حضور الإعلام العربي ومكانته في المشهد الإعلامي الدولي.

ويأتي هذا التتويج تتويجاً لمسيرة من العمل والتطوير شهد خلالها الاتحاد توسيع نطاق مبادراته ومشاريعه المشتركة في مجالات البث والتبادل الإخباري والبرامجي، والتطوير التقني، والتدريب الإعلامي، ومواكبة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما يعكس التكريم المكانة المتنامية لاتحاد إذاعات الدول العربية بوصفه إحدى المؤسسات المحورية في منظومة العمل الإعلامي العربي المشترك، ودوره في بناء شراكات أكثر فاعلية بين المؤسسات الإعلامية، وتعزيز حضور المحتوى العربي وقدرته على المنافسة في بيئة إعلامية عالمية تشهد تحولات تقنية واقتصادية متسارعة.