علق مدرب منتخب البرتغال جورجي جيسوس على قرار قائد النصر كريستيانو رونالدو باعتزال اللعب الدولي، اليوم (الخميس)، بعد مسيرة استثنائية حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

وجاء قرار رونالدو بعد أسابيع من أزمته مع جيسوس، ومغادرته معسكر المنتخب البرتغالي، قبل أن يتعرض لعقوبة بالإيقاف لمدة شهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 255 يورو.

«طلبت منه الاستمرار.. لكنه رفض»

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية: «هذا الأمر برمته قرار يخص رونالدو وحده، لقد أتيحت لنا بالفعل فرصة الحديث حول هذا الموضوع قبل الإعلان عن القائمة الأولية، وطلبت منه الاستمرار والعمل معي، لأنني كنت بحاجة إلى وجوده بجانبي، لكن عليّ أن أتقبل قراره».

رونالدو رمز للبرتغال والأجيال الشابة

وأضاف: «رونالدو مرجع عالمي، ورمز للبرتغال والمنتخب الوطني، إنه لاعب قدم الكثير للمنتخب على مدار هذه السنوات، كما يمثل رمزاً للشباب البرتغالي، فغالبية جماهيره من الشباب».

وتابع: «لقد أتيحت لي فرصة العمل معه لمدة عام كامل عندما كنت مدرباً له في نادي النصر، ولذلك سيظل دائماً رمزاً لمنتخبنا وشعبنا وتاريخنا».

صورة رونالدو تزين مقر المنتخب البرتغالي

وفي إطار تخليد إرث النجم البرتغالي داخل مقر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قال المدرب المخضرم «لقد أمرت بوضع صورة كبيرة له داخل قاعة المحاضرات بالمنتخب، حتى تكون حاضرة أمام اللاعبين الشباب وزملائهم، وكل من يجتمع يومياً في تلك القاعة، ليظل رونالدو رمزاً وقدوة للجميع».

واختتم جيسوس حديثه بالتأكيد على المكانة التاريخية التي يحتلها رونالدو في كرة القدم البرتغالية، قائلاً: «سيظل دائماً في قلوب البرتغاليين، وفي قلب المنتخب الوطني، ولا مجال للجدال في ذلك، لأنه سيبقى دائماً أحد أبرز رموز كرة القدم البرتغالية».