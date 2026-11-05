حرص النجم الفرنسي كريم بنزيما على مساندة زميله السابق في ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ظل الضغوط والانتقادات التي يتعرض لها بسبب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

«رقم 1 دائماً»

ونشر بنزيما صورة قديمة تجمعه بفينيسيوس خلال فترة تزاملهما في ريال مدريد، وأرفقها بتعليق مقتضب قال فيه: «رقم 1 دائماً».

ثنائية صنعت الأمجاد

وجاءت هذه اللفتة في توقيت حساس بالنسبة لفينيسيوس، لتعيد إلى الأذهان واحدة من أنجح الثنائيات الهجومية في تاريخ ريال مدريد الحديث، بعدما شكل اللاعبان على مدار سنوات شراكة استثنائية تركت بصمة واضحة في مسيرة النادي الملكي.

وخلال موسم 2021-2022، الذي توج فيه ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه، ساهم اللاعبان معاً في تسجيل 60 هدفاً من أصل 73 هدفاً للفريق.

ونجح الثنائي في قيادة ريال مدريد للتتويج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، خلال نسخة تاريخية شهدت عودة الفريق الملكي في مباريات بدت مستحيلة، وكان الانسجام بينهما أحد أبرز عوامل تلك الإنجازات.

أرقام كارثية لفينيسيوس هذا الموسم

وشارك فينيسيوس في 12 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفاً واحداً، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مستقبل غامض لبنزيما

في المقابل، يواجه بنزيما، البالغ من العمر 38 عاماً، مستقبلاً غامضاً، بعدما أصبح دون نادٍ منذ إنهاء تعاقده مع الهلال بالتراضي في شهر أغسطس الماضي.