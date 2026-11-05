تنطلق غداً (الجمعة) منافسات الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، وسط ترقب لقمة مرتقبة تجمع النجمة بضيفه العلا متصدر الترتيب، في مواجهة قد تعيد رسم ملامح المنافسة على الصدارة.



وتُفتتح الجولة (الجمعة) بمواجهتين، تجمع الأولى العدالة صاحب المركز التاسع بـ 13 نقطة، مع العروبة الذي يحتل المركز الـ 13 بـ 8 نقاط وله مباراة مؤجلة، فيما يستقبل الزلفي سادس الترتيب بـ 17 نقطة، ضيفه جدة صاحب المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.



وتتواصل المنافسات (السبت) بـ 3 مواجهات، أبرزها قمة النجمة والعلا، التي يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى إلحاق الخسارة الأولى بالمتصدر وتقليص الفارق البالغ 6 نقاط، مع امتلاك العلا مباراة مؤجلة، فيما يلتقي الجندل وهجر في مواجهة للهروب من مراكز المؤخرة، ويستقبل الصقر ضيفه البكيرية بحثاً عن انتصاره الثالث هذا الموسم.



وتُختتم الجولة (الأحد) بـ 4 مواجهات، إذ يستقبل ضمك نظيره الأنوار في لقاء يتطلع خلاله الفريقان إلى تعزيز حظوظهما في المنافسة على مراكز المقدمة، فيما يلتقي الطائي مع الرائد الذي يسعى لإيقاف سلسلة من 3 هزائم متتالية، ويحل الجبلين ضيفاً على الأخدود لتعزيز موقعه في الوصافة، بينما يستقبل الوحدة نظيره الجيل بحثاً عن فوزه الثالث توالياً والاقتراب من مراكز الصعود المباشر.



ويتصدر العلا جدول الترتيب برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة، يليه الجبلين بـ 21 نقطة، ثم النجمة ثالثاً بـ 19 نقطة، فيما يأتي الوحدة وضمك في المركزين الرابع والخامس بـ 18 نقطة لكل منهما، والزلفي سادساً بـ 17 نقطة.