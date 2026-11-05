المباراة النهائية

السعودية - العراق

تتجه الأنظار، اليوم (الخميس) الساعة 7:00م، إلى المباراة النهائية التي تجمع المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي على ملعب سعود بن عبدالرحمن بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في نهائي كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2026، التي ينظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة في قطر، وهي النسخة الثانية من البطولة التي تجمع كوكبة من نجوم الكرة الخليجية.

وكان المنتخب السعودي، قد حجز مقعده في النهائي عقب تجاوزه في نصف النهائي نظيره البحريني 5 - 4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة، التي جرت على ملعب حمد بن خليفة، قبل أن يتصدر منتخبات المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط حصدها من انتصارين على عُمان (3/ 1)، وعلى العراق (1/ 0)، وتعادل مع الكويت (1/ 1).

فيما يدخل منتخب العراق هذا اللقاء، بعد أن تمكن من تجاوز العنابي القطري بأربعة أهداف دون رد في نصف النهائي، قبل أن يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخبنا الوطني برصيد ست نقاط حصدها من انتصارين وخسارة. يشار إلى البطولة، التي شهدت مشاركة ثمانية منتخبات وزعت على مجموعتين، تُلعب مبارياتها من شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بإجراء تبديلات غير محدودة، فيما تُحسم مباريات الأدوار الإقصائية بركلات الترجيح مباشرةً في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.