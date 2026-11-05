رحل الفنان والكاتب والمخرج الكويتي كاظم الزامل عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، تنقل خلالها بين التمثيل والتأليف والإخراج، وقدم أعمالاً تلفزيونية ومسرحية تركت حضوراً في ذاكرة الجمهور الخليجي.

وجاء رحيله بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية، إثر معاناته مع المرض وفقدانه البصر، ليطوي بذلك مشواراً حافلاً بالتجارب الفنية التي أسهمت في إثراء الحركة المسرحية والتلفزيونية في الكويت.

«درب الزلق» و«سلامتك».. أبرز محطاته الفنية

انطلقت رحلة الزامل الفنية في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وشارك خلالها في مجموعة من الأعمال التلفزيونية المعروفة، من أبرزها «درب الزلق» و«الوريث» و«من ملفات المحاكم»، كما ارتبط اسمه ببرامج جماهيرية وتوعوية، بينها «سلامتك» و«الأمن والمواطن»، الذي استمر في تقديمه لمدة 12 عاماً.

ولم تقتصر مسيرته على الشاشة الصغيرة، إذ خاض تجارب مسرحية متعددة، من بينها «فرسان المناخ» و«على هامان يا فرعون» و«باي باي عرب»، إلى جانب عمله في مجالي التأليف والإخراج.

اهتمام خاص بمسرح الطفل

وخصص الراحل جانباً من اهتمامه الفني للأعمال الموجهة للأطفال والناشئة، مستنداً إلى دراسته الأكاديمية في مجال مسرح الطفل، كما اتجه إلى تأسيس شركة إنتاج متخصصة في تقديم مسرحيات لهذه الفئة، بهدف تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والقيم التربوية.

وفي عام 2001، قرر الزامل التوقف عن التمثيل، قبل أن يواصل نشاطه في التأليف والإنتاج، مستفيداً من خبراته المتراكمة في المجال الفني.

فقدان البصر يبعده عن الأضواء

وشهدت السنوات الأخيرة ابتعاد كاظم الزامل عن الوسط الفني، بعدما عانى من المرض وفقد بصره، ما حال دون استمراره في نشاطه الفني، ليغيب عن الساحة بعد رحلة طويلة ترك خلالها مجموعة من الأعمال التي ارتبطت بذاكرة المشاهد الخليجي.