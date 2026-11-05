اختارت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني الرد بطريقة غير مباشرة مع الأنباء التي انتشرت بشأن وضعها الصحي، بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي معلومات عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة ونقلها إلى أحد مستشفيات بيروت، الأمر الذي أثار مخاوف جمهورها ومحبي عائلة الرحباني.

وجاء رد ريما من خلال حساباتها الرسمية، إذ نشرت مقطعاً من ترنيمة «سيدي» لشقيقها الراحل زياد الرحباني، في أول تعليق لها بعد انتشار تلك الأنباء، لتلفت الأنظار إلى عودتها للنشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع من متابعيها.

ماذا قالت ريما الرحباني؟

وأرفقت ريما المقطع بعبارة: «أبداً.. سيّدي! إلى أن يعود»، دون أن تتطرق بشكل مباشر إلى حقيقة الأنباء المتداولة بشأن حالتها الصحية، أو تكشف ما إذا كانت قد خضعت للعلاج داخل أحد المستشفيات.

تفاصيل أنباء نقلها إلى المستشفى

وكانت أنباء قد انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن تعرض ريما الرحباني لوعكة صحية وصفت بالخطرة، استدعت نقلها إلى أحد مستشفيات بيروت، فيما تحدثت معلومات متداولة عن بقائها عدة أيام لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، قبل مغادرتها المستشفى والعودة إلى منزل العائلة في منطقة الرابية.

وزادت حالة التعاطف مع ريما في ظل الظروف العائلية الصعبة التي مرت بها أسرة الرحباني، بعد رحيل شقيقها زياد الرحباني، وشقيقها هلي، خلال فترة متقاربة، وهو ما جعل الأنباء المتعلقة بصحتها تحظى باهتمام واسع.

حقيقة صورة فيروز

وكانت ريما الرحباني قد أثارت الجدل بتعليقها على صورة متداولة لوالدتها الفنانة فيروز، بعدما أكدت أنها مصممة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، رافضة تقديمها للجمهور باعتبارها صورة حقيقية، ومشددة على عدم قبولها تداول أي محتوى مفبرك يتعلق بوالدتها.

انتقادات لمروجي الصور المفبركة

ولم تكتفِ ريما بنفي صحة الصورة، بل انتقدت توقيت انتشارها، معتبرة أنه يستهدف صرف الانتباه عن أمور تتعلق بها، كما وجهت اتهامات إلى أطراف مجهولة بمحاولة الإساءة إلى عائلتها، مؤكدة تمسكها بالتصدي لأي محتوى يستهدف أفراد أسرة الرحباني.