أعلنت الشرطة الألمانية فتح تحقيق في الوفاة المفاجئة لهوبيرت أيفانغر، نائب رئيس وزراء ولاية بافاريا وزعيم حزب «الناخبون الأحرار» المحافظ، بعدما عُثر على جثمانه داخل غرفة بأحد فنادق العاصمة برلين مساء الأربعاء.

وقالت الشرطة والنيابة العامة في برلين، في بيان مشترك، إن التحقيق يهدف إلى تحديد السبب الدقيق للوفاة والظروف المحيطة بها، فضلًا عن استبعاد وجود أي شبهة جنائية أو مسؤولية لطرف آخر، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.

من جانبه، أعرب ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، عن صدمته إزاء وفاة أيفانغر، قائلًا في بيان نشره الموقع الإلكتروني لحكومة الولاية: «إن الوفاة المفاجئة لهوبيرت أيفانغر مأساة مروعة، ونحن جميعًا مصدومون بشدة».

وكان أيفانغر، البالغ من العمر 55 عامًا، يشغل إلى جانب منصبه نائبًا لرئيس حكومة بافاريا، منصب وزير الاقتصاد في الولاية، كما يتولى قيادة حزب «الناخبون الأحرار».

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أنه كان موجودًا في برلين لحضور افتتاح مقر جديد لحزبه في العاصمة الألمانية، لكنه تغيب عن المناسبة بعدما شعر بوعكة صحية.

ويشارك حزب «الناخبون الأحرار» في ائتلاف حكومي مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ (CSU) في ولاية بافاريا منذ عام 2018.