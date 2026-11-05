أعلن البنك الدولي أن الديون الخارجية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت بنسبة 5.5% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليونات دولار في عام 2025، محذراً من أن ارتفاع أعباء الدين قد يزاحم الاستثمارات الضرورية في التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية وخلق الوظائف.



أعلى مستوى



وأوضح البنك، في تقريره السنوي بشأن الديون الدولية، أن قروض الدول النامية من الدائنين من القطاع الخاص وإصدارات السندات الحكومية ارتفعت بنحو 35% إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات.



وحذّر البنك الدولي من أن تحسن فرص الوصول إلى أسواق التمويل العالمية ترافق مع ارتفاع ملحوظ في تكلفة الاقتراض، إذ بلغ متوسط الفائدة على التمويلات الجديدة المقدمة من الدائنين من القطاع الخاص للدول الأكثر فقراً نحو 8.2%، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عام 1989، فيما ارتفع متوسط العائد المطلوب على إصدارات السندات الجديدة إلى 9.4%.



في المقابل، دفعت الدول غير المؤهلة للحصول على القروض الميسرة ومتناهية الانخفاض من المؤسسة الدولية للتنمية متوسط فائدة بلغ 5.5% على السندات الجديدة، مقارنة مع 5.8% في عام 2024.