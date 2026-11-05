تشهد مباريات الجولة المقبلة من مسابقات كرة القدم الإسبانية مراسم تكريمية قبل انطلاقها، إلى جانب توقف اللعب في الدقيقة التاسعة، إحياءً لذكرى لاعب نادي تينيريفي جيسوس دي ميغيل الذي توفي الثلاثاء الماضي، متأثراً باصطدام عنيف مع حارس مرمى أندورا جيسوس أوونو، في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

تكريم في جميع الملاعب

وفي لفتة إنسانية، تتحد منظومة كرة القدم الإسبانية، ممثلة في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني «لاليغا»، ورابطة الدوري الإسباني للسيدات، لتكريم دي ميغيل خلال المباريات المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر.

واتفقت المؤسسات الثلاث، بالتعاون مع الأندية واللاعبين، على تنفيذ سلسلة من المبادرات التي تتيح لأسرة كرة القدم الإسبانية بأكملها إحياء ذكرى اللاعب بروح من الوحدة والتضامن في جميع الملاعب، تحت شعار «Siempre En Nuestro Recuerdo»، الذي يعني باللغة العربية «ستبقى دائمًا في ذاكرتنا».

مشهد استثنائي قبل صافرة البداية

وسيدخل اللاعبون الأساسيون من الفريقين إلى أرض الملعب معاً، مرتدين قمصاناً خاصة تحمل الرقم 9 وعبارة «ستبقى دائماً في ذاكرتنا».

وسيُشكّل اللاعبون، إلى جانب طاقم التحكيم، نصف دائرة، وهم متشابكو الأذرع بالقرب من المنطقة التي شهدت الواقعة يوم الاثنين الماضي، وبعد ذلك، سيتقدم قائدا الفريقين، اللذان سيكونان آخر من يدخل أرض الملعب، لوضع باقات من الزهور تكريماً لذكرى اللاعب.

وستعقب هذه المراسم دقيقة صمت، تُعرض خلالها صورة جيسوس دي ميغيل على الشاشات العملاقة وأنظمة العرض داخل الملعب، قبل أن يصفق اللاعبون والجماهير تكريماً لذكراه.

توقف اللعب في الدقيقة التاسعة

ولن يقتصر التكريم على ما قبل انطلاق المباريات، إذ سيوقف الحكم اللعب عند أول توقف اعتباراً من الدقيقة التاسعة، في إشارة إلى رقم قميص اللاعب، لعرض مقطع فيديو تكريمي مخصص له على شاشات الملعب، وبعد تصفيق اللاعبين من مواقعهم داخل أرض الملعب، تُستأنف المباراة.

كما ستُقام دقيقة صمت في جميع المسابقات الوطنية التي ينظمها الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني للسيدات خلال الفترة نفسها، بما يضمن امتداد التكريم إلى مختلف مستويات كرة القدم الإسبانية.

تينيريفي ينظم مراسم تأبين

إضافة إلى ذلك، سيقيم نادي تينيريفي، يوم السبت 7 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا، مراسم تكريم رسمية لذكرى اللاعب في ملعب «هيليودورو رودريغيز لوبيز»، وستكون مفتوحة أمام جميع المشجعين.