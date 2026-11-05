غادر الفنان المصري محمد الحلو غرفة العناية المركزة، بعد تحسن حالته الصحية، وانتقل إلى غرفة عادية بالمستشفى لاستكمال العلاج، عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة خلال الأيام الماضية.

تطورات الحالة الصحية

ومن جانبه، كشف مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، عن آخر مستجدات الحالة الصحية للحلو، معلناً مغادرته العناية المركزة، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة «فيسبوك»، أعرب خلاله عن سعادته بتحسن حالته، ودعا له بالشفاء التام.

تفاصيل الأزمة الصحية

وكان محمد الحلو قد تعرض لوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، بعدما تعرض لتوقف القلب مرتين، الأمر الذي استلزم تدخلاً طبياً عاجلاً لإنقاذه.

وخضع الفنان لإنعاش القلب وتلقى عدة صدمات كهربائية، قبل أن يتمكن الأطباء من استقرار حالته، كما جرى تركيب 5 دعامات بالقلب، ليخضع بعدها لمتابعة طبية دقيقة داخل العناية المركزة.

وفي وقت سابق، أكد حمادة الحلو، نجل الفنان، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن الحالة الصحية لوالده بدأت تشهد تحسناً، مشيراً إلى احتمالية نقله من العناية المركزة خلال يومين، حال استمرار استقرار حالته، مع خضوعه للملاحظة الطبية على مدار الساعة.

وطالب نجل الفنان جمهوره ومحبيه بمواصلة الدعاء له حتى يتجاوز أزمته الصحية ويستعيد عافيته، معرباً عن أمله في عودته إلى أسرته ومحبيه في أقرب وقت.

رامي صبري يساند محمد الحلو

ومن ناحية أخرى، حرص الفنان رامي صبري على زيارة محمد الحلو للاطمئنان على حالته الصحية، وشارك صورة جمعتهما من داخل المستشفى، في لفتة لاقت تفاعلاً من متابعيه.

واستعاد صبري ذكرياته مع الحلو، موضحاً أنه كان أول فنان يغني خلفه قبل نحو 30 عاماً، عندما كان في بداية مشواره، مؤكداً أنه تعلم منه الكثير، وأنه أسهم في حبه للغناء والموسيقى، كما عبر عن سعادته برؤيته والاطمئنان عليه، متمنياً له الشفاء وطول العمر.