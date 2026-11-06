كشف مدرب منتخب البرتغال جورجي جيسوس عن قائمة القادة الجدد للمنتخب، بعد إعلان نجم النصر كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، أمس (الخميس).

وجاء قرار رونالدو بعد أسابيع من أزمته مع جيسوس ومغادرته معسكر المنتخب البرتغالي، قبل أن يتعرض لعقوبة بالإيقاف لمدة شهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 255 يورو.

القادة الجدد لمنتخب البرتغال

وقال جيسوس خلال مؤتمر صحفي: «في المنتخب الوطني، لا يختار المدرب قادة الفريق، بل يتم تحديدهم بناءً على عدد المشاركات الدولية. وبالتالي، فإن اللاعب الأكثر مشاركةً دولية بعد كريستيانو رونالدو هو برناردو سيلفا، يليه روبن دياز، ثم جواو كانسيلو، وروبن نيفيز، وأخيراً برونو فرنانديز، قد لا يكون هذا هو الترتيب الدقيق، لكن هؤلاء هم القادة الخمسة».

«لا أشعر بالذنب تجاه اعتزال رونالدو»

وحول اعتزال رونالدو، قال جيسوس: «ربما تسارعت الأحداث، لكن اعتزال رونالدو ليس بسببي، بل كان سيحدث حتماً خلال فترة عملي، في ظل كثرة الاستدعاءات».

وأضاف: «لا أشعر بأي ذنب تجاه اعتزال رونالدو، وأحترم قراره، ولا يمكن تجاهل تاريخه، فهو سيظل رمزاً، وقد بنيت معه صداقة قوية خلال الفترة الأخيرة».

مسيرة استثنائية

وسجل رونالدو 146 هدفاً خلال 234 مباراة بقميص منتخب البرتغال، محققاً رقمين قياسيين عالميين على مستوى كرة القدم الدولية للرجال.

كما قاد منتخب بلاده، المعروف بلقب «برازيل أوروبا»، للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية مرتين.