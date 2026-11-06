احتفلت بعامها الـ60.. سلمى حايك «جَدة» للمرة الأولى

بملامح تنبض بالحيوية وطاقة لا تهاب الزمن، احتفلت النجمة العالمية سلمى حايك ببلوغها عامها الستين بروح متفائلة تفيض بالرضا، مؤكدة أن السنوات لم تزدها إلا طموحاً وإقبالاً على الحياة، في رسالة ألهمت متابعيها حول العالم.

وفي تصريحات أدلت بها الممثلة المكسيكية الأمريكية لمجلة «بيبول» على هامش حفل توزيع جوائز المرأة في السينما لعام 2026 في بيفرلي هيلز، اعترفت بصراحة أن القلق الذي كان يساورها في عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات عمرها تجاه عتبة الستين تراجع تماماً، لتكتشف أن الواقع أجمل بكثير، قائلة: «ما زلت أفعل ما أحب، وأتمتع بنعمة وجود عائلتي وأصدقائي، إلى جانب الصحة والطاقة والأحلام».

وعلى الصعيد المهني، كشفت سلمى حايك أحدث محطاتها الفنية بخوض تجربة إخراج فيلمها الروائي الطويل الأول «Arena»، واصفة إياها بالمغامرة المثيرة التي تفضل تركيز جهودها حالياً لإنضاجها دون استباق للقرارات المستقبلية.

أما عائلياً، فتحتفل النجمة العالمية بفصل استثنائي جديد بعد أن أصبحت جدة للمرة الأولى قبل أسابيع من عيد ميلادها، لتعبر عن سعادتها الغامرة باحتضان الصغير ومداعبته بلقب «بانشيتو»، مشاركةً محبيها عبر منصات التواصل صوراً وثقت امتنانها العميق لرحلة امتدت طوال ستة عقود من التألق.