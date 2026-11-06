لم تكن جولة النجمة السورية أصالة نصري الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية لتنتهي على أنغام النجاح فحسب، بل شهدت كابوساً مزعجاً بعدما تعرضت لواقعة سرقة مؤلمة استهدفت صندوق ذكرياتها الخاص داخل أحد فنادق مدينة ديترويت فور إسدال الستار على حفلها هناك.

وفي التفاصيل أن أصالة عادت إلى غرفتها متعبة بعد إحياء حفلها الحاشد في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي، لتفاجأ في صباح اليوم التالي باختفاء علبة مجوهراتها بالكامل. ولم تكن الصدمة مرتبطة بالجانب المادي للقطع الثمينة المسروقة، بقدر ما كانت متعلقة بالجانب المعنوي والنفسي، فالعلبة كانت تحتضن كنوزاً من الذكريات التي لا تقدر بثمن، على رأسها قطع ثمينة تحمل اسم وصورة والدها الراحل، إلى جانب هدايا خاصة قدمها لها زوجها وأبناؤها وأصدقاؤها المقربون، ومجوهرات اقتنتها بنفسها تخليداً لمحطات نجاح كبرى في مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها اعتادت اصطحاب حليها الخاصة في رحلاتها الخارجية لتفادي أزمة استعارة قطع الآخرين.

وفور اكتشاف الجريمة، حضرت الشرطة الأمريكية إلى الفندق لمعاينة مسرح الواقعة، غير أن أصالة وجدت نفسها بلا إجابات بعد مرور نحو أسبوع كامل دون التوصل لأي خيوط تقود للمسروقات أو المشتبه بهم، وهو ما دفعها لتأجيل إعلان الخبر طوال تلك الفترة لئلا تعكر صفو جولتها الأمريكية الناجحة التي اختتمتها بثلاث حفلات كبرى في لوس أنجلوس ونيوجيرسي وديترويت.