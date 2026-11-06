هنأ المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة الدكتور زياد أبو الحمائل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على تحقيق أول ذهبية سعودية في تاريخ السباحة السعودية بالألعاب الأولمبية للشباب، عن طريق السباح بلال الرحموني.



وجاء الإنجاز التاريخي بعد فوز الرحموني في سباق 400م حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»، التي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار، حيث سجل زمناً قدره 3 دقائق و47.86 ثانية.



وتقدم الرحموني على الروسي بوغدان توروبكين الذي حل ثانياً بزمن 3 دقائق و50.44 ثانية، والمكسيكي دانيال سابوريو غريلو الذي جاء ثالثاً بزمن 3 دقائق و53.72 ثانية.



وقال أبو الحمائل: «دعم القيادة السعودية لجميع القطاعات الحيوية بشكل عام والرياضة على وجه الخصوص وضعنا في المكان المناسب وفي مقدمة الدول المتطورة رياضياً».



وأشاد بدعم ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والتي ساهمت في هذا الإنجاز الأولمبي، موضحاً أن ما تحقق هو نتاج فريق عمل يعمل ليلاً ونهاراً بشغف وطموح كبير لبناء منظومة تليق بالرياضة السعودية وعلى رأسهم رئيس اتحاد اللعبة وأعضاء المجلس والجهازين الفني والإداري.



يذكر أن هذه الميدالية هي الأولى من نوعها للسباحة السعودية في تاريخ مشاركات المملكة بدورات الألعاب الأولمبية بشكل عام، والثانية للفريق السعودي على مستوى الميداليات الذهبية في تاريخ الدورة، بعد ذهبية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «بوينس آيرس 2018».