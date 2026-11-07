كرّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأكاديمي والباحث البحريني الدكتور عبدالله المدني، أحد كتّاب «عكاظ» المميّزين، في فئة التوثيق والبحوث، خلال حفل تكريم المبدعين الخليجيين لعام 2026. وأُقيم الحفل في المنامة على هامش الاجتماع الثلاثين لوزراء الثقافة بدول المجلس، وشمل تكريم 12 مبدعًا من الدول الست.

وأعرب المدني عن سعادته بالتكريم، واصفًا ترشيحه من هيئة البحرين للثقافة والآثار بأنه «وسام على صدري، وتكريم لكل البحرينيين المجتهدين في حقول تخصصاتهم». وقال إن التكريم يمثّل تقديرًا لمشروعه الفردي الذي بدأه عام 2010 لتأريخ الحياة الاجتماعية في الخليج والجزيرة العربية، من خلال توثيق سير شخصيات المنطقة ومبدعيها، رجالًا ونساءً، في مجالات الفكر والسياسة والاقتصاد والإعلام والرياضة والفنون.

وأوضح أن المشروع أثمر حتى الآن صدور خمسة أجزاء من موسوعة «النخب في الخليج العربي» تحت عناوين مختلفة، وأنه يواصل العمل على أجزاء جديدة. وسبق أن تناول في مؤلفاته تاريخ التلفزيون في المنطقة، ومراحل تأكيد سيادة البحرين وهويتها العربية وصولًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 278 في مايو 1970، وتاريخ العمالة الآسيوية في الخليج. وخصّ مدينة الخبر بكتاب يوثّق حياتها الاجتماعية والتجارية، ويضيء إسهام البحرينيين في نموّها خلال الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضي. كما شكر صحيفة «الأيام» البحرينية على نشر كتاباته الأسبوعية في التاريخ الاجتماعي.

وتتجلّى قيمة مشروع المدني في استخدام السيرة الفردية مدخلًا لفهم تحوّلات المجتمع الخليجي. ففي توثيقه للخبر، مثلًا، تتيح متابعة أدوار البحرينيين في الحياة التجارية للمدينة قراءة الصلات السعودية البحرينية من خلال أثرها في حياة الناس ونمو المدن. ويمتد هذا الاهتمام إلى مقالاته في «عكاظ»، إذ يجمع حضوره الصحفي بين الكتابة في تاريخ الخليج الاجتماعي وتحليل الشؤون الآسيوية.