استعاد الفنان عبادي الجوهر ذكرياته مع أعمال الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، كاشفاً لـ«عكاظ» عن احتفاظه بأسطوانة قديمة لأغنية «من غير ليه» ضمن مقتنياته الموسيقية الخاصة، مستذكراً تقديمه الأغنية بصوته خلال حفل تكريم عبدالوهاب في مهرجان الأوبرا.

وجاء حديث «أخطبوط العود» رداً على سؤال «عكاظ» بشأن امتلاكه نسخة «ماستر» من الأغنية، وإمكانية طرحها مستقبلاً، إذ أكد احتفاظه بأسطوانة قديمة للعمل، دون أن يحسم إمكانية إعادة تقديمه أو إصداره مجدداً.

وعلى مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، أعاد الجوهر جمهوره إلى ذاكرة الطرب الأصيل، في أمسية غنائية استحضرت محطات من مسيرته الفنية، وسط تفاعل لافت مع أغانيه القديمة التي ردد الحضور كلماتها، في مشهد عكس استمرار حضورها في الذاكرة الغنائية.

مشاركة الفنانة ناتاشا

وشهدت الأمسية مشاركة الفنانة ناتاشا، التي قدمت وصلة غنائية حظيت بتفاعل الجمهور، قبل أن يجمعها بالجوهر دويتو أغنية «قالوا ترى»، وسط تصفيق الحضور.

وفي مفارقة لافتة، غابت عن الحفل وصلة العزف المنفرد على العود، التي اعتاد الجوهر تقديمها في حفلاته، إذ اكتفى هذه المرة بمصاحبة غنائه على الآلة التي ارتبطت باسمه طوال مسيرته، دون تخصيص فقرة مستقلة لاستعراض مهاراته الموسيقية.

وجمعت الأمسية بين حنين الجمهور إلى أغنيات الجوهر القديمة، وحضوره الغنائي مع ناتاشا، فيما فتح حديثه لـ«عكاظ» عن أسطوانة «من غير ليه» نافذة على مقتنياته الموسيقية وذكرياته مع إرث محمد عبدالوهاب.