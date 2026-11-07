أظهرت تجربة سريرية قادتها جامعة ييل الأمريكية نتائج واعدة لدواء جديد لعلاج سرطان البروستات المتقدم، بعد أن ساعد في خفض مؤشرات نشاط الورم وتخفيف الألم لدى مرضى سرطان البروستات النقيلي المقاوم للإخصاء.

وأوضح أستاذ الطب بجامعة ييل والمعد الرئيسي للدراسة، دانيال بتريلاك، أن الدواء المعروف باسم «بافديغالاتاميد» (Bavdegalutamide) يُعد الأول من فئته الذي يخضع للتجارب السريرية لعلاج سرطان البروستات، وفق الدراسة المنشورة في مجلة Clinical Oncology.

ويعتمد الدواء على تقنية «PROTAC»، التي تستهدف مستقبلات الأندروجين المسؤولة عن تحفيز نمو سرطان البروستات، وتعمل على تكسيرها والتخلص منها باستخدام آليات التحلل الطبيعية داخل الخلايا، بدلاً من الاكتفاء بتعطيل نشاطها.

وشملت التجربة مرحلتين؛ أظهرت الأولى أن جرعة يومية مقدارها 420 ملغ كانت آمنة لدى المرضى الذين سبق خضوعهم للعلاج، فيما كشفت الثانية عن انخفاض مستويات مستضد البروستات النوعي (PSA)، وتراجع آفات الأنسجة الرخوة، وتحسن الألم لدى بعض المرضى.

كما أظهرت النتائج استجابة أفضل لدى المرضى الذين تحمل أورامهم طفرات جينية من نوع T878 أو H875 في مستقبلات الأندروجين، ما يشير إلى إمكانية الاستفادة من الدواء مستقبلاً في تطوير علاجات أكثر دقة تستهدف الخصائص الجينية للأورام.

وأكد الباحثون أن النتائج تمثل مؤشرات مشجعة على فعالية الدواء، الذي لا يزال في مرحلة التجارب السريرية.