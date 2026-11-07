كينيا.. السجن 200 عام لزعيم طائفة دينية تسبب بمقتل 191 شخصاً

قضت محكمة كينية بسجن زعيم طائفة دينية 200 عام، بعد إدانته بقتل 191 شخصاً، بينهم 190 طفلاً، من خلال التجويع القسري والقتل المباشر.

وأصدرت المحكمة العليا في مدينة مومباسا، الجمعة، حكمها بحق بول ماكنزي، مؤسس كنيسة «الأخبار السارة الدولية»، إلى جانب أكثر من 24 متهماً آخر، وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وتوزعت عقوبة ماكنزي على حكمين بالسجن، مدة كل منهما 100 عام، أحدهما يتعلق بالوفيات الناجمة عن التجويع، والآخر بضحايا القتل المباشر.

وكشفت التحقيقات أن ماكنزي أقنع أتباعه بالانتقال إلى غابة شاكاهولا شرقي كينيا، مدعياً أن الصيام حتى الموت سيقربهم من الله ويضمن دخولهم الجنة، بعدما زعم أن العالم سينتهي في أغسطس 2023.

وأظهرت التحقيقات أن الأطفال كانوا أول المستهدفين بالتجويع، يليهم الشباب والنساء، فيما أُبقي الرجال على قيد الحياة لفترة أطول لدفن الضحايا قبل موتهم، وفقاً لتعاليم الطائفة.

كما تبين أن حراساً منعوا الأتباع من مغادرة الغابة، وأجبروا الرافضين على الامتثال بالقوة، بينما تعرض الأطفال للتقييد والحرمان من الطعام والعقاب عند محاولة الأكل أو الهرب.

واستندت المحكمة في إدانة ماكنزي إلى شهادات وأدلة رقمية، بينها محادثات عبر تطبيق «واتساب»، كشفت تواصله مع أتباعه قبل انتقالهم إلى الغابة.