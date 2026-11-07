في اختبار حقيقي لمدى قسوة النفس البشرية مقابل وحشية الطبيعة، وجدت فتاة مراهقة نفسها تواجه شبح الموت وحيدة فوق تلال الجليد، وذلك بعد أن تخلى عنها صديقها الألماني بلا وجه حق، هارباً لينقذ نفسه وتركها تواجه عاصفة قطبية تجاوزت 12 درجة تحت الصفر على قمة جبل «تسوغشبيتسه» الوعر.

الرحلة التي بدأت برومانسية متهورة من قرية «إيرفالد» النمساوية قبيل بزوغ الفجر بهدف التقاط صور لشروق الشمس من ارتفاع ثلاثة آلاف متر، تحولت إلى كابوس مرعب عند بلوغ نقطة 2500 متر. وهناك، انقضت العاصفة الثلجية بغزارة ليغوص منسوب الثلج حتى الركبتين، ووسط عجز الفتاة واستنفاد قواها الجسدية، اتخذ الشاب قراره الأناني بالفرار وحيداً تاركاً رفيقته تصارع هبوط حرارة البدن القاتل، قبل أن تتمكن من إطلاق استغاثة عاجلة أنقذت حياتها في اللحظات الأخيرة بفضل فريق إنقاذ جبلي شق طريقه وسط ظروف بالغة التعقيد.

لم تمر الواقعة مرور الكرام لدى السلطات النمساوية، إذ فتحت الشرطة تحقيقات جنائية صارمة تلوح بعقوبات سجن تصل إلى ثلاثة أشهر، مستندة إلى سوابق قضائية مرعبة شهدتها محاكم البلاد في الآونة الأخيرة، كان أبرزها إدانة متسلق آخر بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم بعد تخلي مشابه أودى بحياة صديقته، لتتحول رحلات الهواة إلى قضية رأي عام تمسك بيد من حديد كل متملص من المسؤولية الإنسانية.