فيما حسم الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، إلا أنه لا تزال نتائج 20 دائرة انتخابية غير محسومة، مع بقاء نحو 551 ألف صوت قيد الفرز حتى صباح اليوم (السبت)، ما يجعل هذه الدوائر حاسمة في تحديد حجم الأغلبية التي سيحصل عليها الحزب، بحسب ما أوردت شبكة CNN.



انتزاع 40 مقعداً من الجمهوريين



وحقق الديمقراطيون أكبر أغلبية لهم في مجلس النواب منذ نحو 20 عاماً، بعدما انتزعوا أكثر من 40 مقعداً من الجمهوريين، فيما خسر أكثر من 30 عضواً من شاغلي المقاعد الحاليين مقاعدهم. ولا يزال الحزب قادراً على توسيع مكاسبه، والاقتراب من الأغلبية التي سجلها مع بداية رئاسة باراك أوباما، والبالغة 257 مقعداً، أو أغلبية عهد بيل كلينتون التي بلغت 258 مقعداً.



ووفقاً لبيانات CNN، يتقدم الديمقراطيون في 8 دوائر من الدوائر العشرين غير المحسومة، مقابل 12 دائرة للجمهوريين، وسط تفاوت هوامش التقدم بين نقطة واحدة وفوارق أوسع. وتتركز المنافسة الأكثر تقارباً في ولايات عدة، بينها أريزونا وكولورادو وفلوريدا ونورث كارولاينا ومينيسوتا، إذ لا تتجاوز الفوارق بين بعض المرشحين نقطة واحدة، رغم وصول عمليات الفرز إلى 99% في عدد من هذه الدوائر.



رهان على حجم الأغلبية



وفي أريزونا، يتقدم الجمهوري إيلي كرين بنقطة واحدة، بينما تشهد كولورادو تقدماً مماثلاً للديمقراطية إيلين لاوباشر على الجمهورية لورين بوبيرت. أما فلوريدا، فتشهد منافسة متقاربة في أربع دوائر، يتقدم فيها المرشحون بفوارق محدودة، فيما يتقدم الديمقراطي جيك جونسون في الدائرة الأولى بمينيسوتا بفارق يقل عن نقطة واحدة. وفي نورث كارولاينا، تتواصل المنافسة في عدة دوائر بفوارق ضئيلة بين المرشحين، كما لا تزال نتائج سباقات في لويزيانا وساوث كارولاينا وتينيسي وواشنطن معلقة.



وتحظى الدائرة الوحيدة في ألاسكا باهتمام خاص، إذ يتقدم الجمهوري نيك بيجيتش بفارق تسع نقاط، لكن الولاية تعتمد نظام التصويت التفضيلي، الذي يشترط حصول الفائز على أكثر من 50% من أصوات الاختيار الأول، وإلا تُجرى جولات لإعادة توزيع الأصوات. ومع استمرار الفرز، لم يعد الرهان على هوية الحزب المسيطر على مجلس النواب، بعدما حسم الديمقراطيون السباق، بل على حجم أغلبيتهم الجديدة، ومدى اقترابها من المستويات التاريخية المسجلة خلال العقدين الماضيين