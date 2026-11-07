تخطت مخاطر العالم الرقمي كل الحدود المتوقعة، وتحولت شاشات الهواتف الذكية في لحظة واحدة إلى مسرح لمأساة حية هزت وجدان العراقيين، حيث وثق شاب يُدعى محمد محمود نهايته المفجعة عبر إنهاء حياته منتحراً على الهواء مباشرة أمام عيون المتابعين المذهولين، في واقعة مثلت أكبر كابوس مرعب يمكن أن يواجهه مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي.

الكارثة التي وقعت أحداثها في محافظة صلاح الدين العراقية، تركت خلفها موجة عارمة من الصدمة والحزن العميق بين أهالي المنطقة، بعدما تحول البث الرقمي العادي إلى فاجعة صاعقة. وفور انتشار الخبر، سارعت الجهات الأمنية والفرق المختصة للتدخل وتطويق موقع الحادثة، قبل نقل الجثمان مباشرة إلى دائرة الطب العدلي، بينما أطلقت الجهات الرسمية تحقيقات موسعة ومكثفة لفك طلاسم الدوافع الخفية والأسباب النفسية والاجتماعية التي دفعت الضحية لإقدامه على هذه الخطوة المروعة أمام عدسة الكاميرا.

وأيقظت هذه الفاجعة المروعة من جديد هواجس ومخاوف مجتمعية واسعة حول الفوضى التي تعج بها غرف البث المباشر وغياب أي مرشحات حقيقية لحماية المستخدمين، لا سيما صغار السن والمراهقين. وفي هذا السياق، حذر خبراء الصحة النفسية بلهجة جادة من خطورة تداول أو إعادة نشر تفاصيل ومقاطع هذه الحوادث المؤلمة، مؤكدين أن الشغف بالإثارة الرقمية قد يخلق عدوى نفسية مدمرة تتطلب وعياً مجتمعياً صارماً ومسؤولية أخلاقية تمنع تحول المآسي البشرية إلى مادة للاستهلاك العابر.