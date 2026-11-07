توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي تبوك، الجوف والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة على تلك الأجزاء، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على كلا الجزأين.