تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملاتها أمس (الجمعة)، لتتداول البيتكوين دون مستوى 76 ألف دولار، متأثرة ببيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من التوقعات، وعززت احتمالات تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، ما زاد الضغوط البيعية على الأصول عالية المخاطر.



وانخفضت البيتكوين بنسبة 0.62% إلى 75,554.80 دولار، بعدما لامست أدنى مستوياتها في 7 أسابيع عند 75,131 دولاراً، فيما تراجعت الإيثريوم بنسبة 1% إلى 2,223.09 دولار، وهبطت الريبل بنسبة 3% إلى 1.1839 دولار.



وأظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 60 ألف وظيفة في سبتمبر، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% مقابل 4.2% في الشهر السابق، ما عزز التوقعات باستمرار الضغوط التضخمية وتأجيل التيسير النقدي.



وأكد رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي لدى وكالة «فيتش» أولو سونولا، أن قوة سوق العمل تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة التركيز على مكافحة التضخم، وتزيد احتمالات مناقشة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر القادم.



وجاء تراجع العملات المشفرة بالتزامن مع موجة بيع واسعة في أسهم شركات التكنولوجيا، إذ تعافت البيتكوين جزئياً في وقت سابق من التعاملات، قبل أن تستأنف خسائرها عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكية.