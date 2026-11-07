ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، ليصل إلى 463 منصة خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر الجاري، بزيادة منصة واحدة عن الأسبوع السابق، وسط مؤشرات على استمرار نشاط الحفر في قطاع الطاقة الأمريكي.



وكشفت بيانات شركة «بيكر هيوز» ارتفاع منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة إلى 131 منصة، مقابل 130 منصة في الأسبوع السابق، ليرتفع إجمالي منصات التنقيب عن النفط والغاز إلى 594 منصة، بزيادة منصتين خلال أسبوع.



وأظهرت البيانات ارتفاع منصات النفط بمقدار 8 منصات خلال الأسابيع الـ12 الماضية، فيما زادت منصات الغاز بنحو 3 منصات خلال الفترة نفسها، ما يعكس تحسناً تدريجياً في نشاط التنقيب، مع احتمالات زيادة الإنتاج الأمريكي خلال الفترة القادمة.



وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار 49 منصة، مقارنة بـ414 منصة قبل عام، فيما زادت منصات الغاز بمقدار 3 منصات، ليبلغ إجمالي الزيادة السنوية 52 منصة، مقارنة بـ542 منصة في الفترة المماثلة من العام الماضي.