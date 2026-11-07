«قد تتغير حالة الطريق في دقائق نتيجة هطول الأمطار وتجمع المياه، على الجميع تجنب عبور الطرق المتأثرة بالمياه، والالتزام بتوجيهات الجهات المختصة».

تنبيه أصدرته أمانة جدة قبل ساعات من هطول أمطار اليوم (السبت) في تدبير احترازي استهدف حماية العابرين وشركاء الطريق من مفاجآت المطر و تزامن مع التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد بشأن توقعات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جدة.

الأمانة أصدرت حزمة من الموجهات لمقابلة تداعيات الأمطار المرتقبة في الأيام التالية بعدما مرت أمطار (السبت) بلا تداعيات مؤثرة أو معيقة لجودة الحياة، أول الموجهات: القيادة الآمنة بحذر وتخفيف السرعة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الانزلاق.



ع تجنب المخاطر المائية والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وضرورة اختيار الطرق البديلة المستخدمة ثم الابتعاد التام عن مجاري السيول والأودية، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أثناء هطول الأمطار.

ومن الموجهات أيضاً الابتعاد عن مصادر الكهرباء، وأعمدة الإنارة، وكبائن الكهرباء وحماية الأطفال وعدم السماح لهم باللهو في تجمعات المياه وتسهيل عمل الفرق الميدانية وذلك إفساح المجال وتسهيل وصول المعدات الخاصة بأعمال سحب المياه.

ومن النصائح المهمة متابعة الإشعارات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل المديرية العامة للدفاع المدني والإبلاغ عن تجمعات المياه عبر هاتف البلاغات والطوارئ الموحد. الموجهات الـ 8 الصادرة من أمانة جدة سبقتها استعدادات لمواجهة الحالة المطرية بـ 7139 فرداً لتنفيذ خطط الطوارئ ومتابعة المواقع و1318 آلية ومعدة تشمل صهاريج شفط المياه ومعدات التصريف والصيانة إلى جانب 15 مركزاً لدعم سرعة الانتشار والاستجابة المباشرة في 11 بلدية فرعية تغطي نطاق محافظة جدة بالكامل.