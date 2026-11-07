لم تسع الدنيا حضور حفل أنغام، عندما تحولت لحظة لقاء عفوية بين النجمة المصرية وأحد معجبيها إلى ساحة لمزاح راقٍ ردت خلاله بذكاء وثقة تامة، لتنجح في خطف الأضواء وإشعال منصات التواصل الاجتماعي في موقف أثار موجة عارمة من التفاعل.

بدأت القصة حين صدح أحد حضور الحفل الفني للنجمة المصرية بعبارة ملاطفة وجهها إلى نجمته المفضلة محاولاً مغازلتها بعبارات دافئة بالقول: «أنغام صايرة حلوة.. يا حلوها نغومة». غير أن كلمة «صايرة» التي لمح فيها بأن الجمال طارئ أو وليد اللحظة أثارت حس الفنانة سريعة البديهة، فلم تترك المجال لتمر العبارة بشكل طبيعي، بل بادرته برد ساخر ومفحم قائلة بنبرة واثقة: «أنا طول عمري حلوة على فكرة، مش حلوة منك دي».

هذا الرد المباغت والعفوي لم يكن مجرد تعليق عابر، بل تجسيداً لكاريزما طاغية وشخصية ترفض الإطراء المنقوص، ليتحول النقاش السريع بين الطرفين خلال الحفل إلى مادة خصبة تناقلها رواد منصات التواصل الاجتماعي بكثافة، مؤكدين مجدداً أن حضور أنغام لا يقف عند حدود الطرب العذب، بل يمتد لسرعة بديهة وسحر خاص في التعامل العفوي مع جمهورها.