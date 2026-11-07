تشهد الولايات المتحدة تفشياً متسارعاً لمرض الحصبة، بعدما ارتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 5182 حالة منذ بداية عام 2026، في أعلى حصيلة سنوية تسجلها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) منذ 35 عاماً، وسط مخاوف من استمرار انتشار العدوى وارتفاع أعداد الوفيات ودخول المستشفيات.

وكشفت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض، التي جرى تحديثها حتى الخميس 5 نوفمبر الجاري، أن الغالبية العظمى من المصابين لم يتلقوا التطعيم ضد الحصبة، أو لم تكن حالتهم التطعيمية معروفة، إذ شكلت هذه الفئات نحو 96% من إجمالي الإصابات المسجلة خلال العام الحالي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه عدة ولايات أمريكية تفشيات واسعة للمرض، مع تسجيل وفيات مرتبطة بالحصبة، بالتزامن مع ترقب قرار دولي بشأن استمرار اعتراف الجهات الصحية بخلو الولايات المتحدة من انتقال المرض محلياً.

بنسلفانيا تتصدر الولايات الأكثر تضرراً

وتتصدر ولاية بنسلفانيا قائمة الولايات الأكثر تضرراً من تفشي الحصبة، بعدما أعلنت وزارة الصحة بالولاية تسجيل 1487 إصابة و287 حالة دخول إلى المستشفيات، وفق أحدث بياناتها الصادرة الجمعة.

كما سجلت الولاية سادس وفاة مرتبطة بالحصبة خلال الأسبوع الجاري، في مؤشر على خطورة التفشي واتساع تداعياته الصحية.

وفي ولاية ويسكونسن، أعلنت وزارة الخدمات الصحية، الخميس، وفاة رضيع نتيجة الإصابة بالمرض، بينما سجلت ولاية نيويورك في وقت سابق من الأسبوع أول وفاة معروفة مرتبطة بالحصبة منذ أكثر من 30 عاماً.

وجاءت ولايتا كارولاينا الجنوبية ويوتا في المرتبتين التاليتين من حيث عدد الإصابات، بواقع 670 حالة في الأولى و536 حالة في الثانية، وفق بيانات مراكز السيطرة على الأمراض.

562 حالة دخول للمستشفيات و43 تفشياً جديداً

وأظهرت البيانات أن عدد حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحصبة في الولايات المتحدة بلغ 562 حالة منذ بداية العام، بما يمثل نحو 11% من إجمالي الإصابات المسجلة.

وعلى مستوى الفئات العمرية، سجل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 عاماً فأكثر 2132 إصابة، بينما بلغت الإصابات بين الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً نحو 2104 حالات.

كما سجل الأطفال دون سن الخامسة 908 إصابات، وأعلنت السلطات الصحية عن 43 بؤرة تفشٍ جديدة للمرض خلال عام 2026.

وتعكس هذه الأرقام اتساع انتشار العدوى بين مختلف الفئات العمرية، مع استمرار تسجيل إصابات بين الأطفال والبالغين، وليس الاقتصار على فئة عمرية بعينها.

تضارب في أرقام الوفيات يثير التساؤلات

ورغم إعلان بنسلفانيا عن ست وفيات مرتبطة بالحصبة، ووفاة رضيع في ويسكونسن، ووفاة في نيويورك، فإن بيانات مراكز السيطرة على الأمراض لا تزال تشير إلى تسجيل أربع وفيات فقط خلال عام 2026، دون تحديد الولايات التي وقعت فيها.

ويرجع هذا الاختلاف إلى تغيير آلية رصد الوفيات، بعدما انتقلت المراكز، في عهد وزير الصحة الأمريكي روبرت إف كينيدي جونيور، من الاعتماد على بيانات إدارات الصحة بالولايات إلى بيانات المركز الوطني للإحصاءات الصحية.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت ثلاث وفيات مرتبطة بالحصبة خلال عام 2025، وفق بيانات المراكز.

ويثير اختلاف طرق جمع البيانات تساؤلات بشأن دقة الأرقام الوطنية المعلنة ومدى توافقها مع الإحصاءات الصادرة عن السلطات الصحية المحلية.

هل تفقد أمريكا صفة القضاء على الحصبة؟

وتتجه الأنظار إلى لجنة الخبراء التابعة لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، التي يُنتظر أن تحسم الأسبوع القادم ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تستوفي معايير القضاء على الحصبة.

وتحتفظ الولايات المتحدة بهذه الصفة منذ عام 2000، وتعني عدم وجود انتقال محلي مستمر للفايروس لمدة عام على الأقل، وليس اختفاء المرض بصورة نهائية أو عدم تسجيل حالات وافدة من الخارج.

ويضع التفشي الحالي هذا الوضع الصحي أمام اختبار جديد، خصوصاً مع ارتفاع الإصابات واتساع بؤر العدوى في عدد من الولايات.

وتشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن عدم تلقي التطعيم يمثل العامل الأبرز المرتبط بالإصابات الحالية، إذ إن 96% من الحالات المسجلة تعود لأشخاص غير مطعمين أو لم تُعرف حالتهم التطعيمية.

وتعزز هذه الأرقام المخاوف من تراجع معدلات الحماية المجتمعية، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أكبر موجة إصابات سنوية بالحصبة منذ أكثر من ثلاثة عقود.