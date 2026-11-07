استيقظ الشارع المجري على واحدة من أرعب الصدمات السياسية والتاريخية، بعدما سقط الستار الحديدي ليعرّي أسراراً مدفونة لعقود داخل أقبية جهاز الاستخبارات الشيوعي. لم تكن القوائم المسربة عادية أو عابرة، بل عصفت مباشرة بقمة الهرم السيادي في البلاد، مطيحة بأسماء ثقيلة تشغل أرفع المناصب الحساسة، وفي طليعتها قاضٍ رفيع المستوى في المحكمة الدستورية، ووزير خارجية سابق، إلى جانب نخبة لامعة من رؤساء الجامعات الكبرى وأساقفة الكنيسة ورموز المجتمع والعلوم.

أزاحت النقاب وثائق جرى الإفراج عنها حديثاً عبر البوابة الأرشيفية الرسمية، وضمت آلاف الأسماء المدونة بعناية في تلك «الدفاتر السوداء»، ليتبيّن أن شخصيات هندست سياسات المجر وقادت واجهاتها القانونية والروحية والأكاديمية لسنوات طويلة، كانت مسجلة ضمن شبكات التعاون السري للحقبة البائدة. وما أن انتشرت خيوط الفضيحة حتى اشتعلت جبهة التبريرات والدفاعات المستميتة، فبينما اختبأ البعض خلف أحكام قضائية سابقة أو نفى تقديم أي تقارير فعلية، اعترف آخرون بوقائع الاستدعاء القسري تحت وطأة التهديد المباشر للمسيرة المهنية والعائلية.

هذا الزلزال المكتوم حول أروقة السلطة والقرار في المجر إلى مسرح لمحاكمة أخلاقية عاصفة، حيث تقف النخبة الحاكمة اليوم في مواجهة مرآة ماضيها السري، متسائلة عما إذا كانت الحصانات والمواقع السيادية كفيلة بمحو آثار ملفات استخباراتية عادت لتطفو على السطح في مواجهة مجتمع لا يرحم.