أثار إعلان الفنانة المصرية رحمة محسن زواجها حالة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت عن ارتباطها بصورة رومانسية اكتفت فيها بإظهار يدها ويد زوجها، دون الكشف عن هويته أو مشاركة أي تفاصيل تتعلق بشخصيته، ما فتح باب التساؤلات حول العريس الجديد وحقيقة المعلومات المتداولة عنه.

واختارت رحمة محسن الإعلان عن زواجها برسالة حملت طابعاً عاطفياً ودينياً، عبرت خلالها عن سعادتها ببدء مرحلة جديدة من حياتها، داعية الله أن يرزقها وزوجها المودة والرحمة والاستقرار ويجعل الأيام القادمة مليئة بالخير والبركة.

من هو زوج رحمة محسن؟

ورغم الاهتمام الكبير الذي حظي به إعلان الزواج، لم تكشف رحمة محسن عن اسم زوجها أو ملامحه، كما لم توضح طبيعة عمله، مفضلة الاحتفاظ بتفاصيل حياتها الخاصة بعيداً عن الأضواء.

وفي المقابل، تداولت تقارير إعلامية محلية معلومات تفيد بأن زوج الفنانة المصرية لا يعمل في المجال الفني، وأنه رجل أعمال خليجي ينتمي إلى عائلة ثرية، مشيرة إلى أن الزواج تم منذ فترة، وأنه لا يفضل الظهور الإعلامي، دون أن تصدر أي تأكيدات رسمية من رحمة بشأن هذه التفاصيل.

وزاد الغموض المحيط بالزواج مع انتشار مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ارتباط الفنانة بشخصيات دينية معروفة، إلا أن هذه المقاطع غير حقيقية، وجرى إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

زواج سابق وأزمة ابتزاز

وعلى صعيد حياتها الشخصية، سبق لرحمة محسن الزواج من شخص يدعى أحمد فكري، وهو من خارج الوسط الفني، إلا أن علاقتهما انتهت وسط خلافات وأزمة أثارت جدلاً واسعاً.

وكانت الفنانة المصرية قد وجهت اتهامات إلى طليقها بمحاولة ابتزازها مادياً والتهديد بنشر مقاطع فيديو خاصة بها، وهي الواقعة التي أعادت اسمها إلى دائرة الاهتمام الإعلامي في ذلك الوقت.

أحدث أعمالها

وعلى مستوى أعمالها الفنية، أطلقت رحمة محسن سابقاً أحدث أغانيها «مالوش تاني»، التي تحمل اسم ألبومها الجديد، عبر «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، وجاء الفيديو كليب بطابع احتفالي، ظهرت خلاله في أجواء تحضيرات الزفاف واحتفال توديع العزوبية برفقة صديقاتها، مستعرضة هدايا عريسها وسط أجواء من البهجة والرقص.