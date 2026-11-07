أشعلت أزمة اعتداء جنسي مزعومة داخل جامعة كورنيل الأمريكية موجة غضب واسعة في الأوساط الأكاديمية، بعدما صوت مجلس أعضاء هيئة التدريس على قرار بسحب الثقة من إدارة الجامعة، احتجاجاً على طريقة تعاملها مع ما وصفه المجلس بأزمة مستمرة تتعلق بالاعتداءات الجنسية، وذلك عقب دعوى قضائية رفعتها طالبة سابقة تتهم فيها المؤسسة التعليمية بالفشل في حمايتها من اغتصاب جماعي مزعوم وقع عام 2024.

وأقر مجلس أعضاء هيئة التدريس القرار، مساء الجمعة، بأغلبية 55.6% من الأعضاء المنتخبين الذين شاركوا في التصويت، مقابل 37% رفضوه، فيما امتنع 7.4% عن التصويت، وفقاً لما أعلنته المتحدثة باسم الجامعة ريبيكا فالي.

ويندد القرار بقيادة جامعة كورنيل، ويعبر عن فقدان الثقة في قدرتها على التعامل بفاعلية مع أزمة الاعتداءات الجنسية داخل الحرم الجامعي، لكنه لا يترتب عليه أي إجراءات تنفيذية أو عقوبات ملزمة بحق الإدارة.

وجاء في نص القرار: «لا يثق مجلس أعضاء هيئة التدريس في قدرة الإدارة المركزية على التعامل بفاعلية مع أزمة الاعتداءات الجنسية المستمرة في جامعة كورنيل».

دعوى اغتصاب جماعي تشعل الأزمة

وتعود جذور الأزمة إلى دعوى مدنية رفعتها طالبة سابقة في سبتمبر الماضي، عُرفت في وثائق المحكمة بالاسم المستعار «جين دو»، اتهمت فيها الجامعة بعدم توفير الحماية اللازمة لها من تعرضها لاغتصاب جماعي مزعوم عام 2024.

وأثارت القضية انتقادات واسعة لطريقة تعامل الجامعة مع الواقعة، في ظل تساؤلات بشأن مدى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها لحماية الطلاب والتعامل مع بلاغات الاعتداءات الجنسية.

وفي المقابل، قالت جامعة كورنيل إنها أجرت تحقيقاً شاملاً في الواقعة، واتخذت إجراءات تأديبية بحق المتورطين، شملت فصل بعض الطلاب من الجامعة.

وتقع الجامعة في مدينة إيثاكا بولاية نيويورك، وتُعد واحدة من المؤسسات الأكاديمية الأمريكية المعروفة.

مجلس الأمناء يدعم رئيس الجامعة

وفي أول رد على تصويت أعضاء هيئة التدريس، أعلنت آن سمولينج، رئيسة مجلس أمناء الجامعة، دعم المجلس لرئيس الجامعة مايكل كوتليكوف والإدارة، مؤكدة أن نتيجة التصويت تعكس حجم الغضب داخل الحرم الجامعي، لكنها شددت على التزام القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب.

وقالت في بيان إن التصويت يبعث برسالة واضحة مفادها أن ما تعرضت له الطالبة السابقة أمر غير مقبول، مضيفة أن مجلس الأمناء يدعم التزام رئيس الجامعة باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، والعمل مع مجتمع الجامعة لتعزيز حماية الطلاب.

ولم يصدر كوتليكوف رداً رسمياً على نتيجة التصويت، بحسب المتحدثة باسم الجامعة، التي أوضحت أن اللوائح تمنحه مهلة تصل إلى 30 يوماً لتقديم رد مكتوب.

وكان رئيس الجامعة قد أكد، قبل بدء التصويت في 29 أكتوبر، أن النقاشات بين أعضاء هيئة التدريس تمثل جزءاً مهماً من نظام الحوكمة المشتركة داخل الجامعة.

وأشار إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، بينها زيادة العاملين في مكتب الحقوق المدنية، وتوسيع برامج التوعية والوقاية من الاعتداءات الجنسية، وتعيين موظفين متخصصين في دعم ضحايا الاعتداءات ومساندتهم.

اتهامات بفشل الإدارة في معالجة الأزمة

من جانبها، قالت ريسا ليبرفيتز، عضو مجلس أعضاء هيئة التدريس وأحد المشاركين في تقديم قرار سحب الثقة، إن إدارة الجامعة أخفقت في معالجة مشكلة الاعتداءات الجنسية بصورة منهجية، رغم تولي كوتليكوف مناصب قيادية داخل المؤسسة لأكثر من عقد، قبل أن يصبح رئيساً لها في مارس من العام الماضي.

وأضافت أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فقدوا الثقة في قدرة الإدارة على التعامل السليم مع قضايا الاعتداء الجنسي.

وحذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إحجام الضحايا عن الإبلاغ عن الاعتداءات، خوفاً من عدم جدوى تقديم الشكاوى، أو تعرضهم لمزيد من الأضرار نتيجة اللجوء إلى إدارة الجامعة.

في المقابل، عارض كريس شافر، عميد أعضاء هيئة التدريس، قرار سحب الثقة، معتبراً أنه لا يحدد بوضوح أوجه القصور التي تستند إليها الاتهامات، ولا يوضح التغييرات المطلوبة من الإدارة.

وقال إن القرارات بهذا الحجم ينبغي أن تحدد بصورة واضحة ما الذي أخفقت فيه الإدارة وما المطلوب تغييره، مشيراً إلى أن القرار لا يرقى إلى هذا المستوى من التحديد.

كما حذر من أن تمرير القرار لن يترتب عليه أي نتائج ملزمة، رغم ما يحمله من رسالة سياسية وأكاديمية تعكس اتساع فجوة الثقة بين أعضاء هيئة التدريس وقيادة الجامعة.