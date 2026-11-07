أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(70) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1448هـ.

ولمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر- توظيف) بوزارة الداخلية: https://jobs.sa/.