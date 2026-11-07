تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة في دعم الأمن والاستقرار.