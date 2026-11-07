أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.