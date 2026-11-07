ينتقل طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية من رصد المشكلات في مدارسهم إلى عرض حلول ابتكروها لمعالجتها مع انطلاق المرحلة النهائية من برنامج ثنائيثون (الإثنين) 9 نوفمبر 2026 بعد ثمانية أسابيع من البحث والتجربة والتطوير دعمتها قرابة 500 جلسة إرشادية عن بعد.

ويصل البرنامج الذي تنظمه مدارس التعلم ثنائي اللغة إلى محطته الختامية (الأربعاء) 11 نوفمبر بإقامة معرض للمشاريع وحفلين منفصلين للطالبات والطلاب لتكريم المشاركين والاحتفاء بالمشاريع المميزة.

وخاضت الفرق الطلابية رحلة بدأت بتحديد تحديات واقعية داخل البيئة المدرسية والبحث في أسبابها ثم اقتراح الحلول وبناء النماذج الأولية واختبارها وتحسينها استعداداً لتقديمها أمام لجان التحكيم.

ورافق المشاركين مرشدون ومرشدات اختيروا بحسب تخصصاتهم وخبراتهم ومدى ارتباطها باحتياجات المشاريع. وأتاحت الجلسات الإرشادية للفرق مراجعة أفكارها ومناقشة جدوى حلولها ومعالجة جوانب القصور فيها قبل الوصول إلى المرحلة النهائية.

وخصص البرنامج نحو 80% من رحلته للعمل التطبيقي مقابل 20% للورش التدريبية ليمنح الطلاب مساحة أوسع للتجربة والعمل الجماعي واتخاذ القرار وتحمل مسؤولية تطوير مشاريعهم.

ولم يشترط ثنائيثون أن تكون المشاريع تقنية أو أن يمتلك المشاركون خبرة سابقة في البرمجة بل فتح المجال أمام مختلف الاهتمامات والتخصصات على أساس فهم المشكلة وتقديم حل عملي لها. وهو ما أتاح للطلاب توظيف معارفهم ومهاراتهم في قضايا يلمسونها داخل مدارسهم والمشاركة في تحسين بيئتهم التعليمية.

وتبدأ فعاليات المرحلة النهائية (الإثنين) بجلسات إرشاد وتوجيه حضورية لمراجعة المشاريع واستكمال تطويرها فيما يشهد (الثلاثاء) 10 نوفمبر جلسات التوجيه والتحكيم تمهيداً لعرض الأعمال في المعرض الختامي (الأربعاء).

ويقدم البرنامج تجربة لإدخال الابتكار إلى المراحل الدراسية المبكرة ومنح الطلاب فرصة اختبار أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطوير والتطبيق بما يدعم تنمية مهارات البحث والتفكير النقدي والمبادرة والعمل ضمن فريق.