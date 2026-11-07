تُوج الأمريكي لوغان «كيل شوت» غرينهالغ بلقب الوزن خفيف الثقيل في بطولة «باور سلاب» Power Slap 26، التي أُقيمت في منطقة «ذا فينيو» بالعاصمة الرياض، بمشاركة 16 متنافساً خاضوا 8 مواجهات ضمن فئات وزنية مختلفة.



وحسم غرينهالغ، المصنف الأول، المواجهة الرئيسية بالضربة القاضية أمام مواطنه لوك «ليثال سترايك» سيموندز، المصنف الثالث، في نزال كان مقرراً لخمس جولات، ليحصد اللقب بعد تفوقه في المواجهة التي تصدرت منافسات البطولة.



وشهدت البطاقة الرئيسية ثلاثة نزالات أخرى؛ إذ فاز الكازاخستاني زاكير «ستيب ثاندر» نايمانباييف، المصنف الثالث، على الأمريكي ويس «ذا بوم» مينا، المصنف الثامن، في مواجهة الوزن الثقيل. كما تغلب الأمريكي زاك «دب زي» زين، المصنف التاسع، بالضربة القاضية على مواطنه براندون «ذا ريبر» رودز، المصنف الثاني، في نزال الوزن المتوسط.



وفي الوزن خفيف الثقيل، انتصر الأوزبكي ديوربيك «سكوربيون» أتاجونوف، المصنف السابع، بالضربة القاضية على الأمريكي كيالي «ذا تشيف» كانيكوا.



أما النزالات التمهيدية، فشهدت فوز الهندي أمانبريت سينغ على الأمريكي كارل غلينون في الوزن الثقيل، والأمريكي ماسون وودوارد على مواطنه جوزيف مارتينيز في الوزن المتوسط، فيما تغلب الكازاخستاني دانيار توكتاروف على النيجيري صنداي إيجيوفور، والبرازيلي أكاسيو على النيجيري كابيرو أديديران، في مواجهتين ضمن الوزن المتوسط والثقيل على التوالي.



وتعتمد منافسات «باور سلاب» على تبادل الضربات براحة اليد وفق قواعد محددة، وتُحسم المواجهات بالضربة القاضية أو بقرار الحكام.