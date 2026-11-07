نجح فريق الوحدة في تقليص الفارق النقطي مع أصحاب المركزين الثاني والثالث عندما تغلب على نظيره الرائد بنتيجة 0/1، بالجولة العاشرة في بريدة، ورفع الفريق الوحداوي رصيده إلى 18 نقطة، وأصبح قريبا من فريق الجبلين صاحب المركز الثاني 21 نقطة، والنجمة صاحب المركز الثالث بـ19 نقطة في دوري أندية الدرجة الأولى.



وساهم الفوز الوحداوي على فريق الرائد في زرع الثقة لدى كافة الوحداويين الذين يرون أن فريقهم يقترب من جولة لأخرى لخطف إحدى بطاقات الصعود لدوري روشن السعودي للمحترفين.



من جانب آخر، دعت إدارة نادي الوحدة الجماهير للوقوف خلف الفريق الكروي في مواجهة يوم غد (الأحد) أمام فريق الجيل الساعة 7:35 مساء في الجولة الحادية عشرة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى، والحضور مجانا مع توفير حافلات توصيل لملعب المباراة، ورصدت الإدارة الوحداوية مكافأة مجزية لكافة اللاعبين في حال تحقيق الفوز على فريق الجيل وحصد النقاط الثلاث.



من جهة أخرى، ميدانيا طالب مدرب فريق الوحدة فوينيسكي من اللاعبين بالتركيز في أداء مهماتهم الفنية داخل الملعب وعدم التهاون داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث، ومواصلة المشوار نحو الصعود لدوري روشن.