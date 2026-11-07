باشرت أمانة محافظة جدة، جهودها الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار التي تشهدها المحافظة، عبر رفع تجمعات المياه ومعالجة المواقع المتأثرة، لضمان سلامة السكان، وانسيابية الحركة في الطرق العامة.

وأوضحت الأمانة أنَّ الفرق الميدانية شرعت في تنفيذ مهامّها بنطاق 11 بلدية و16 مركز إسناد، معززة بـ7٫139 فردًا و1٫318 معدة وآلية، وذلك تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة تفعيل الخطط واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ورفعت الأمانة مستوى جاهزيتها للأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال تعزيز مراكز الإسناد، وصيانة شبكات تصريف الأمطار القائمة، والتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة الاستجابة، مشيرة إلى استمرار متابعتها لتنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، إلى جانب تفعيل الرسائل التوعوية عبر مختلف قنواتها الرسمية، لضمان سلامة السكان والزائرين.

وتهيب أمانة جدة بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وتجنب مصادر التيارات الكهربائية، أثناء هطول الأمطار، كما تدعو للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بتأثيرات الحالة المطرية، من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر تطبيق بلدي.