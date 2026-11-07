مكنت وزارة التعليم أولياء الأمور من الاستفادة من الروضة الافتراضية الإلكترونية لتعليم أبنائهم وبناتهم عن بعد عبر منصة «روضتي».

الروضة الافتراضية التي أطلقتها الوزارة نمط تعليمي يتيح للأطفال فرصة التعلم عن بُعد من خلال محتوى رقمي وأنشطة تفاعلية مناسبة لخصائصهم العمرية واحتياجاتهم النمائية.

وتقدم الروضة محتوى تعليمي رقمي مناسب لعمر الطفل وأنشطة تفاعلية تعزز التعلم والاستكشاف وفرص لتنمية المهارات والقدرات ومرونة في أوقات التعلم ومساحة تعليمية مرنة بهدف صنع فرص جديدة للتعلم والنمو.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل متاح بالدخول إلى بوابة التعليم وتسجيل الدخول بحساب ولي الأمر ومن ثم من قائمة الطلبة المؤهلين للتسجيل واختيار الطفل والضغط على بدء التسجيل وقراءة شروط التسجيل والموافقة على الإقرارات وبعدها اختيار «التعليم الإلكتروني» من خيارات نظام الحضور، واستكمال البيانات المطلوبة واختيار «الروضة الافتراضية» من قائمة الروضات وأخيراً مراجعة البيانات واستكمال تقديم طلب التسجيل.

من جانب آخر أكدت الوزارة أن الأسرة شريك في الحد من التنمر الإلكتروني لطلاب وطالبات التعليم العام.وبينت أنه يتعين على الأسرة أن تنبه أبناءها وبناتها إلى 7 مكونات رئيسية للحد من التنمر الإلكتروني وتتمثل المكونات في الحديث مع الأبناء عن مفهوم التنمر الإلكتروني وكيفية التعامل معه وتعليم الأبناء حماية كلمات المرور الخاصة على الإنترنت ومساعدة الأبناء في تحديد التطبيقات المناسبة وغير المناسبة لهم ووضع قواعد تحدد مقدار الوقت المناسب لاستخدام الأبناء للأجهزة والإنترنت والاطلاع الدائم على أحدث التطبيقات المستخدمة من قبل الأطفال والمراهقين وتفعيل خاصية التحكم الأبوي في الأجهزة الإلكترونية للأبناء وتشجيع الأبناء على إبلاغ الوالدين في حال تعرضهم للتنمر.